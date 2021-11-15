Manyas’ta trafik kazası: 1 yaralı

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Balıkesir'in Manyas ilçesindeki kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, ManyasBandırma karayolunun 3.kilometresindeki Kulak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

51 yaşındaki E.U. idaresindeki 07 ADR 918 plakalı otomobile, F.T (31) yönetimindeki 34 SDAC 641 plakalı araç arkadan çarptı. Araç sürücüsü E.U kazanın etkisiyle başını cama vurarak yaralandı. Yaralı şahıs Manyas Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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