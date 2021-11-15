Fasulyeler cadde ve sokaklarda kurutuluyor

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Manyas ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulyeler cadde ve sokaklara serilip kurutuluyor. Fasulye üreticisi Arzu Öksüm "Sonbahar kurutma için sıkıntılıdır. Havalar müsait olduğu için biz de bunları cadde ve sokaklara sererek kurutup, daha sonra kilosunu 2022,5 TL arasında satışa sunacağız" dedi.
Manyas ilçesinde üretici hasat ettiği yemeklik ve tohumluk fasulyeleri, güneşli havadan yararlanarak cadde ve sokaklara sererek kurutuyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, üreticilerin sonbaharda ürünlerini kurutmakta zorlandıklarını, hasat için en zor mevsimin olduğunu söyledi. Kırsal Kocagöl Mahallesi'nde fasulye üreticisi Arzu Öksüm, "Damak tadı ve kolay pişimiyle ünlü ürünümüzü, Manyas Gölü kıyısında bulunan çevre mahallelerimizde yetiştiriyoruz. Sonbahar kurutma için sıkıntılıdır. Havalar müsait olduğu için biz de bunları cadde ve sokaklara sererek kurutup, daha sonra kilosunu 2022,5 TL arasında satışa sunacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2021-11-15 18:22:48
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