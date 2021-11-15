Bandırma Belediyesi ücretsiz su dağıtacak.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 16 Kasım Salı günü yaşanacak su kesintisi için belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için ücretsiz su dağıtacak.
Konu hakkında Bandırma Belediyesinden yapılan açıklamada, " Değerli yurttaşlarımız bildiğiniz üzere, Bandırma Entegre Su Projesi kapsamındaki çalışmalardan dolayı, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 16 Kasım 2021 Salı günü saat 10:00 00:00 arasında; Çınarlı, Paşamescit, İhsaniye, Sunullah, 17 Eylül, 600 Evler, 100. Yıl, Kayacık, Levent, Hacıyusuf Mahallelerimizde su kesintisi yaşanacaktır. Yaşanacak uzun süreli su kesintisinden siz değerli vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi adına, Bandırma Belediyesi olarak: Cumhuriyet Meydanı, Çınarlı Karakolu önü, Hacıyusuf Cami önü, 100. Yıl Yeni Cami önü, Levent Mahallesi Muhtarlığı önü ve 600 Evler Orman İşletme Müdürlüğü önünde gün boyu; “ücretsiz” su dağıtım istasyonlarımız servis yapacaktır. " denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.