Burhaniye’de kanun kaçağını jandarma yakaladı

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Burhaniye ilçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası bulunan B.G. jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık 5. Jasat Timinin ortak çalışması ile yakalanan B.G’nin Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 11 ay cezası olduğu belirlendi. Burhaniye'de yakalanan B.G. adlî işlemlerin ardından Burhaniye T Tipi Cezaevine teslim edildi.

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