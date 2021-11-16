Öğrencilere organ bağışı semineri

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Balıkesir Üniversitesi, İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Organ Nakil haftası çerçevesinde eğitim semineri düzenledi.

İvrindi'de öğrencilere organ naklinin önemi konusunda seminer verildi. İvrindi SHMYO ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile akademik personelin katıldığı seminerde, organ nakli hakkında bilgiler ve organ bağışının önemi anlatıldı. “Bağışlanan Her Ogan Filizlenen Bir Candır” sloganıyla gerçekleştirilen seminere Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Emine Dursun Ekinci konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu seminer sonunda, öğrenciler organ bağışında bulunmak istedi.

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