Edremitliler KKTC'de Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit’in mahalle muhtarlarıyla birlikte KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

Edremit’te görev yapan mahalle muhtarlarıyla birlikte önce Çıkartma Koyu Şehitliği’nde Kıbrıs Barış Harekatına katılan askerlerin kabirlerini ziyaret eden Başkan Arslan, ziyaretin ardından resmi geçit törenine katıldı. Edremit Belediyesi ve Edremit Muhtarlar Derneği Atatürk anıtına çelenk koydular. Ardından ziyaretlere devam eden Başkan Selman Hasan Arslan, Girne Belediye Başkanı Nihai Gündoğdu ile görüşmelerde bulundu.

Arslan, “Bu anlamlı günde milli mücadele mücahitlerini, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinde şehit düşen kahraman askerlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ettik. Kıbrıslıların sevinçlerine ortak olduk. Girne Belediye Başkanımız Nihai Gündoğdu başta olmak üzere misafirperverlikleri için devlet yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi. Resmi törenlere Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Tayfun Gerkuş, Edremit Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Sait Tekin ve Edremitli Muhtarlar adına Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal katıldı.

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