Çanakkale İŞKUR yetkilileri özel eğitim kurumunu ziyaret etti

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, farklı sektörlerde işbirliğini arttırmak adına sürdürdüğü ziyaretler kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkilileri eğitim sektöründe faaliyet gösteren Özel İsmail Kaymak Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek firma yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanları Ebru Öztürk ve Erkan Batur Kayhan; Kaymaklar Koleji Kurucu Temsilcisi Belgin Kaymak Çırakoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette kurumun mevcut istihdam durumları, işgücü talepleri ve engelli istihdamı konuları görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.