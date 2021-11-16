Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile BANSİAD arasında Eğitim protokolü imzalandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde BANSİAD ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında; Üyelerin faydalanmasına yönelik İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eski Senato Salonunda gerçekleşen imza töreninde protokolü Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir imzalarken, Derneğimiz BANSİAD adına Yönetim Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu imzaladı.

BANSİAD bünyesinde yer alan idari birimler, BANSİAD üyelerinin ve üyelerinin çalışanlarının ve çalışan adaylarının, gerek faaliyet alanlarındaki hizmetlerinde ve gerek kişisel gelişiminde ihtiyaç duyulan konularda gerekli eğitim ve iş birliğini sağlamak amacıyla imzalanan protokol, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BANÜSEM) ile BANSİAD iş birliğinde kapsamı birlikte belirlenecek tüm alanlarda BANSİAD üyelerine ve üyelerinin çalışanlarına yönelik olmak üzere Üniversite onaylı sertifikalı kurs ve eğitim programlarının verilmesi, planlanması duyurulması, gerektiğinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda araştırma ve görüşmeler yapılmasını kapsıyor.

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