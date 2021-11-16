Ferdi Özbeğen'in yeğenin öldürülmesinde 5 şüpheli adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Balıkesir´in Edremit ilçesinde sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni olan tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in (52) öldürülmesi ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ferit A. (42), Nihan A. (40) kızları Özlem A. (18) ve Çağatay Özbeğen (20) ile Mert T. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nihan A., Özlem A. ve Mert T. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hakan Özbeğen'in oğlu Çağatay Özbeğen adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ferit Alçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-11-16 21:09:37
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