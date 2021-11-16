Ferdi Özbeğen'in yeğenin öldürülmesinde 5 şüpheli adliyede (2)

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Caninin evi de şoke etti!

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir´in Edremit ilçesinde sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni olan tekne imalatçısı Hakan Özbeğen'in (52) öldürülmesi ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ferit A. (42), Nihan A. (40) kızları Özlem A. (18) ve Çağatay Özbeğen (20) ile Mert T. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nihan A., Özlem A. ve Mert T. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hakan Özbeğen'in oğlu Çağatay Özbeğen adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ferit Alçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-11-16 21:09:37



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