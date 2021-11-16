Edremit’te bulaşık makinesinden yangın çıktı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Fatih Mahallesi’nde Metin K. ait 7 katlı binanın 4.katında bulaşık makinesinden çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, söndürülürken dairede maddi hasar meydana geldi.

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