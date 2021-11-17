Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir´e 2'nci ödül

BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkent Millet Bahçesi´nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla gerçekleştirilen, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali´ne katıldı. Gençlik için yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen Başkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı´nın elinden aldı.Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması´nda gençlik için yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen Başkan Yücel Yılmaz, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın elinden aldı. Ödülün ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yücel Yılmaz, "81 ilden gençlerle birlikte Ankara´da bu festival Tam Bana Göre dedik. Gençlik çalışmalarımızla layık görüldüğümüz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın takdim ettiği ödülümüz Balıkesir´imiz için hayırlı olsun" dedi.YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEKBaşkan Yücel Yılmaz, daha önce de Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde 'Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi' projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan ödül aldıklarını hatırlatarak, "Gençliğe yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.Başkent Millet Bahçesi´nde 16-21 Kasım tarihlerinde sürecek gençlik festivalinde yerini alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı stantta belediyenin faaliyetlerini sergileyip, peynir başta olmak üzere yöresel lezzetleri ile Balıkesir´i tanıttı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2021-11-17 09:08:21
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