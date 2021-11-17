Ro-Ro gemisi “Tekirdağ 59” denize indi

Türkiye'nin en büyük Ro Ro gemisi “Balıkesir 10”dan sonra, “Tekirdağ 59” RoRo gemisi de düzenlenen törenle denize indi.

Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu tarafından Yalova Türkoğlu tersanesinde inşa ettirilen ve 60 milyon liraya mal olan Türkiye'nin ikinci büyük RoRo yolcu gemisi denize indirildi.

8 gemi ile Erdek, AvşaMarmara Tekirdağ hattı RoRo taşımacılığını üstlenen "Erdek Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi", Yalova Türkoğlu tersanesinde 17 aydır yapımı süren Türkiye'nin ikinci en büyük RoRo gemisini törenle denize indirdi.

Yalova Türkoğlu tersanesinde hazırlanan törenle denize indirilen bin 800 gross tonluk devasa Tekirdağ 59 RoRo 60 milyon liraya mal oldu.

Aralık ayı sonunda BandırmaAmbarlı hattında sefer yapacak, 45 tır kapasiteli, 'Tekirdağ 59' Bandırma'dan Ambarlı'yı 3,5 saatte kat edecek. 100 metre boy, 22 metre genişliği bulunan devasa RoRo “Tekirdağ 59” için açıklamada bulunan kooperatif başkanı Tuncay Aksoy, dünya deniz ticaretinde taşımak kadar, ulaşımdaki zaman sürecinin de önemli olduğunu, kooperatif filosuna katılan yeni RoRo'nun mevcut hattın ulaşım süresini de azaltacağını kaydetti.

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