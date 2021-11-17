Ayvalık’ta mahalle evlerinden mozaik ve podima kursu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde mozaik ve podima kursu düzenledi.

Ayvalık Belediyesi 150 Evler Mahalleevi’nde haftanın belirli günlerinde devam eden kursa ilgi yoğun oluyor. Kurs hocası Ferhan Orhan, kurs sayesinde katılımcıların yeni meslek sahibi olduğunu ve mozaik gibi geçmişi olan bir sanatın gelecekle buluşturulduğunu aktardı. Kursa kadınların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Orhan, ''Mozaiklere ve taşlara bir nevi kadın eli değdi. Taş işlemeciliğinin sabır gerektiriyor, taşlar tek tek bir nakış gibi işlenerek mozaikler ortaya çıkıyor. Bu yüzden sabır ve özen istiyor. Arzumuz öğrencilerimize bu sanatı öğretmek, kentimizdeki tarihi dokuyu da göz önünde tutarak, mozaik kültürünü anlaşılır ve kullanılabilir hale getirmek'' dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in sanata verdiği önem ve mahalle evleri projesinde sanatı halkla buluşturma düşüncesiyle ve bunu hayata geçirme isteği doğrultusunda yapıldığı öğrenilen kurslardan biri olan mozaik ve podima kursunun, Ayvalık’ın tarihi dokusuna ve çok sayıdaki doğal taş çeşitliliğinin de sanatla buluşmasına öncü olması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tarihî açıdan önemli bir yer. Mozaik sanatının tarihi de antik çağlara uzanıyor. Ayvalık’ın tarihî dokusuna en uygun sanatlardan biri olan mozaiği vatandaşlarımıza aktarmak ve bu alanda yeni bir mesleği başlatmak bakımında böyle bir kursu açtık. Burada kursiyerlerimiz hayallerini taşlara döküyor. Hem meslek kazanmış oluyorlar, hem de bu eserleri ileride kapılarının önüne, ya da bir duvara işleyerek Ayvalık’la bütünleşmesini sağlayabilirler. Bütün bunların bilinciyle böyle bir kursu gerekli gördük'' diye konuştu.

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