Motosiklet sürücüsü liseliye gözü yaşlı veda

Caninin evi de şoke etti!

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Balıkesir’in Havran ilçesinde kazada ölen motosiklet sürücüsü genç göz yaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükdere ve Küçüdere Mahallesi yolu arasında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü genç kamyonla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Fatih Ceylan (18) kazada öldü. Motosikletin arkasında oturan abisi Doğan Ceylan ise ağır yaralandı. Kaza ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Fatih Ceylan, gözyaşları arasında, Kaymakam Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy’un katıldığı ve Ebubekir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Havran Belediyesi Kabristanı’na defnedildi.

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