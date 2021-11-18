Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde patenli iki gencin şehir içindeki trafikte halk otobüsünün arkasına asılarak gitmeleri yürekleri ağza getirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Caddede vatandaşların uyarılarına kulak asmayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Halk otobüsü şoförünün farkına varmadığı olayda patenli gençler otobüsün arkasına asılarak ilerledi.

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