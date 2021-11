Havran Kaymakamı Özderin mutfaktan seslendi: “Zeytinyağından vazgeçmeyin”

Balıkesir’in Havran ilçesinin sempatik kaymakamı Enver Özderin, Osmanlı mutfağının enfes tatlarına dikkat çekmek için mutfağa girdi.

Ayvalıklı görme engelli gazeteci Namık Tuncel’in konuğu olarak Balıkesir Edremit Körfezi Araştırmacı Şef Aşçılar Eğitim ve Kültür Derneği (BEKAD) Başkanı ve bölgenin tanınmış aşçılarından Sakin Karayurt ile birlikte yemek yapan Kaymakam Özderin önemli mesajlar verdi. Genç kuşağın sağlıklı beslenmesi için ayak üstü yiyeceklerden uzak durulup, bölgenin en sağlıklı ürünü olan zeytinyağlı yiyeceklere yönelinmesi gerektiğine işaret eden Havran Kaymakamı Özderin, bunu yaparken geleneksel Osmanlı mutfağı lezzetlerinin de unutulmaması gerektiğini kaydetti. Mutfakta zeytinyağlı yemek, börek ve şiş kebabı yapan Kaymakam Özderin, Havran’ın şöhreti Anadolu’yu aşan lezzeti höşmerimini de kendi elleriyle yaparak Namık Tuncel ve Sakin Karayurt’a ikram etti.

Havran’dan önce görev yaptığı Ağrı’nın Patnos ilçesinde kırmızı et ve özellikle kavurma çeşitlerinin çok tüketildiğini, Patnos’tan önce görev yaptığı Gümüşhane’nin Kürtül ilçesinin ise Karadeniz kültürüne yakın olduğunu anlatan Enver Özderin, “Orada da turşu kavurmasını tattık. Önce turşu yapıp, sonra bu turşuyu kavuruyorlardı. Görev yaptığım her yerde Anadolu’nun farklı farklı lezzetlerini tattım” ifadelerini kullandı.

Kaymakam adayıyken bir müddet İngiltere’de de eğitim gördüğünü belirten Kaymakam Enver Özderin, “İngiltere’nin kendine has bir mutfağı yok. 72 milletten insan olunca, her gelen beraberinde Hint mutfağı, Çin mutfağı gibi bir şeyler getirmiş. Tabiî ki Türk mutfağından da pek çok lezzet var orada. Ben orada da Türk mutfağından asla şaşmadım” dedi.

Balıkesir’in her köşesinin kendisine has yemek kültürü olduğunu hatırlatan Havran Kaymakamı Özderin, özellikle zeytinyağının Edremit Körfezinde yaşayanlar için büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

