Burhaniye MYO’da av turizmi etkinliği düzenlendi

Burhaniye’de, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye MYO, Türkiye’de av turizmi dersi veren ilk ve tek yüksekokul olarak dikkat çekiyor. Yüksekokul tarafından özellikle körfez bölgesinde av turizminin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan MYO müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Türkiye’de ilk kez Burhaniye MYO’daki müfredatlarında bulunan “Av Turizmi” dersine çok yoğun ilgi olduğunu ve bu dersin kontenjanını sınırlandırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bezirgan, seçmeli derslerde uygulamaya çok önem verdiklerini ifade ederek, av turizmi dersinde de öğrencileri konusunda uzman Kaz Dağları Natura Tour oteli İliada’ya uygulama eğitim seminerine götürdüklerini, bu sayede bölgede av turizminin geliştirilmesinde katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Öğretim görevlisi İlhan Deveci tarafından verilen derste alternatif turizm çeşitlerinden en önemli ve spesifik bir yere sahip olan Av Turizmi dersi ile turizmin 12 aya yayılması, bakir kaynakların ekonomiye kazandırılması, öğrencilerin alternatif turizm çeşitlerine ilgilerinin arttırılması ve doğal kaynakların sürdürülebilirlik temelinde turizme kazandırılması hedefleniyor. Natura Tour ve İlyada Otel yönetim kurulu başkanı Önder Arslan tarafından verilen av turizmi eğitim seminerinde. Av Turizminin nasıl yapıldığı firmanın 35 yıllık tecrübeleri ışığında anlatıldı. Seminerde ayrıca trofe değeri ihtiva eden örnek av hayvanı tahnitleri de tek tek ele alınarak değer ve önemleri vurgulandı. Öğr. Gör İlhan Devecinin avcılığın doğaya çok önemli bir katkı olduğunu örneklerle anlattığı seminerde, Av Turizminin akıllı ve planlı bir hasat olduğu ifade edilerek, sürdürülebilir bir yaban hayatı için vazgeçilmezliği vurgulandı. Diğer turizm türlerine göre çok daha önemli bir getirisi olan av turizminde Anadolu yaban koyunu 150 bin dolara avlatılıyor. Bu gelirin önemli bir bölümü ise yine yaban hayatının gelişimi için ayrılıyor.

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