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Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın

DHA

Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehir yönetiminde verilen kararlarda suçunun tek kişiye çıkarıldığını belirterek, "Öyle bir kent konseyi kuralım ki; o kent konseyi benim bütün suçumu, günahımı üstüne alsın" dedi.
Balıkesir'de düzenlenen 3'üncü Kent Konseyleri Sempozyumu kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Buyukakın ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir´in katılımıyla 'Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma' konulu `Belediye başkanları özel´ oturumu gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent konseyini, eleştirileri üstüne alacak bir mekanizma olarak değerlendirdi. Yavaş, "Bu harcadığımız paralar, bizim kendi kişisel paralarımız değil. Eğer biz başkasının parasını harcıyorsak, o zaman çok daha dikkatli olmamız lazım. Kendi paramızı harcamayacağımız bir yere, vatandaşımızın parasını hiç harcanmamız lazım. Dolayısıyla bütün dünyada geçerli olan bir sistem var. Ortak akılla kenti yönetmek, şeffaf olmak, hesap vermek. Eğer ortak akılla kenti yönetecekseniz, hep söylediğim şudur, bazen bu sözüm eleştiriliyor da. `Çoğunluğun verdiği yanlış karar, bir kişinin verdiği doğru karardan daha önemli ve doğrudur´ diyorum. Çünkü ortak bir karardır. Ortak kararın sonucuna hep beraber katlanılır. Ama bir kişinin verdiği kararın sonucu, o kentte büyük harabiyet meydana geliyorsa; ulaşımda oluyor, başka konularda olabilir, o zaman, o bir kişi bütün şimşekleri üzerine çekiyor. Bu dönem ben hep şunu söylüyordum. Öyle bir kent konseyi kuralım ki, o kent konseyi benim bütün suçumu, günahımı üstüne alsın. Yani daha doğrusu, onlar bize önersin, ortak bir karar çıksın, bunu biz hayata geçirelim" dedi.
BÜYÜKAKIN: 5 YILLIK DÖNEMLER İÇİN SEÇİLİYORUZ
Farklı ölçeklerden bakıldığında farklı gerçekler görüldüğünü belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Daha yüksek bir yerden baktığınızda başka bir manzara, daha alçak bir yerden baktığınızda başka bir manzara görüyorsunuz" dedi. Siyasetçilerin miyop olduğunu söyleyen Büyükakın, şöyle konuştu:
"Bizler 5 yıllık dönemler için seçiliyoruz. Hani bir siyasetçiden bunları duymak sizlere garip gelebilir. Biz miyopuz, 5 yıllık süreyi görürüz. Mesela bir kentsel dönüşüm yapmaya çalışsanız, bugün çalışmaya başlasanız, orada kimlerin oturduğu, mülkiyet durumu, üzerinde var olan yapıların gerçekten arsa sahiplerine ait olup olmadığı, o binaların görüldüğü katlarının gerçekten tapulu olup olmadığı, vesaire gibi çalışmaları yapmaya başladığınızda; hele hele varisler vesaire gibi mevzular gündeme geldiğinde, orada bir kentsel dönüşüm yapmak için belki 5 yıl proje hazırlamanız gerektiğini gördüğünüzde zaten bir başkanın dönemi bitiyor. Ancak hazır projeleri başkanlar gelir gelmez hayata sokabilirler. Bir tarafta kentsel dönüşüm gibi bir gerçek, hayati bir gerçek. Mesela Kocaeli gibi, İstanbul gibi deprem riski altındaki şehirlerde bunları yapmanız gerekirken, diğer taraftan da 5 yıllık dönemde bütün bu hesapları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla, politikacıların görme bozukluğu, miyopluğu, çaresizliği aslında neyle çözümlenecek, büyük meselelerle küçük meseleler arasındaki bağ nasıl kurulacak. İşte bunun tam adresi kent konseyleri" diye konuştu.
YILMAZ: EN BÜYÜK GÖREV ŞEHRİN TEMSİLİ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şunları söyledi:
"Belediye başkanlarının liyakati ve özgeçmişi sorgulanmıyor ama sanki o işler için özel yetişmiş, her şeyiyle dört dörtlük, alt yapısı hazırmış gibi algılanıyor. Şimdi, bir belediye başkanının en büyük görevi o şehri temsil etmek. O şehirle ilgili her şeye o karar verip, konumlandırırsa tek bir akıl çok da iyi yapabilir, çok da kötüye götürebilir. Bunun sigortaları ve planlanmış yol haritası olması lazım. Belediye başkanı bütünü bir arada korumalı, bütün kaynağı da tek tarafa değil, grupların beklentilerini, belirli tatmin aralığında karşılayabiliyor olmalı" ifadelerini kullandı.
DEMİR: ALINACAK TÜM KARARLARDA OY HAKKI OLMALI
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, "Dünyanın bütün insanları 1 ay kırmızı et yese, dünyanın ısısı 1-2 derece artıyor. Bu kadar ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Plansız hiçbir şey olmaz. Aylık maaşınızı bile planlamak zorundasınız. Kent konseylerinin, belediye meclisinde kentte alınacak olan tüm kararlarda, onayı veya şerhinin olacak şekilde bir oy hakkının olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta bir önerimiz daha var. Mahalleyle ilgili bir karar alınacağında, ilgili mahallenin muhtarı da meclis üyesi gibi oy hakkı olması yönünde" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-11-18 16:10:21

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