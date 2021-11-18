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Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

DHA

Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı


BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde belediye bağlı hizmet veren Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen Sevan Sever (38), 17 yaşındaki eski öğrencisi A.O. adlı kıza cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.
Olay, Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen Sevan Sever'in eski öğrencisi A.O. adlı kıza attığı telefon mesajlarının ailesi tarafından okunması ile ortaya çıktı. Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk İstismar Birimi ekipleri, Sever'i gözaltına aldı. Sever ifadesinde, 3 yıl önce A.O.'nun alkol alarak bir pazar günü yanına geldiğini, sohbet edip tavla oynadıklarını, uğurlarken sarılıp öpmek istediğini belirterek "A.O. rahatsız olup kenara çekilince üzüldüm, özür diledim. Pişmanlık duygularımı daha sonra telefon ile masaj gönderip özür dileyerek kendisine ilettim. Olay, bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.
Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye çıkartılan Sever, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bandırma Belediye Başkanlığı da olay sonrası Sever'in iş akdini sonlandırdı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-11-18 16:11:37

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