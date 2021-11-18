Bandırmaspor Başkan Vekili Yılmaz: Tek isteğimiz adil yönetim



BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un başkan vekili Adem Yılmaz, "Kimseden ayrıcalık beklemiyoruz. Hakemlerden tek isteğimiz adil yönetim" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, 13´üncü hafta mücadelesinde 21 Kasım Pazar günü Kocaelispor´u konuk edecek. 23 Şubat 2021 tarihinde Bandırmaspor'un sahasında Keçiörengücü maçında verdiği kararlarla tepkileri çeken hakem Caner Ak ve yardımcı hakem Özcan Sultanoğlu'nun Kocaelispor ile oynanacam karşılaşmaya atanması camiada endişe yarattı. Kocaelispor mücadelesinde Bandırmaspor'dan İshak Çakmak´ı yanlış bir kararla oyundan atan hakem Caner Ak, Keçiörengücü´nden Fatih Selimhan Solmaz´ın gole giden Pote´yi düşürmesine ise devam kararı vermiş ve sonrasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından iki ay ceza almıştı. Caner Ak, o karşılaşmanın ardından ilk kez Bandırmaspor maçına hakem olarak atandı. Yan hakem Özcan Sultanoğlu ise bu sezon ligin 3´üncü haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurum deplasmanında Bandırmaspor'un golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından iki hakemin birden Bandırmaspor'un Kocaelispor ile oynayacağı maça atanması camiada endişeli bir bekleyişe neden oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Bandırmaspor Başkan Vekili Adem Yılmaz, "Kimseden ayrıcalık beklemiyoruz. Hakemlerden tek isteğimiz adil yönetim" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

2021-11-18 17:30:54



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