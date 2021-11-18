Balıkesir'de polisten 49 şahsa gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polisten 49 şahsa gözaltı

İHA

Balıkesir'de polisten 49 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 49 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek ve İvrindi İlçelerinde 17.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak, İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Bigadiç, Havran, Erdek İlçelerinde yapılan 19 ayrı çalışmada, 32 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 31 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 18,93 gram Metamfetamin, 24,97 gram Esrar, 109 gram Toz Esrar, 13,49 gram Sentetik bonzai, 110 adet Sentetik Ecza hap, 1 adet ruhsatsız Tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırmaspor Başkan Vekili Yılmaz: Tek isteğimiz adil yönetim
YEREL HABERLER Bandırmaspor Başkan Vekili Yılmaz: Tek isteğimiz adil ...
Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla ...
Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla ...
Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın
YEREL HABERLER Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim ...
Başkanlar Kent Konseylerini anlattı
YEREL HABERLER Başkanlar Kent Konseylerini anlattı
Ayvalık’ta Barış Parkı’na güvercin heykeli
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Barış Parkı’na güvercin heykeli
Balıkesir'de okul sporları başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de okul sporları başlıyor
BAÜN ile BALOSB arasında eğitim işbirliği
YEREL HABERLER BAÜN ile BALOSB arasında eğitim işbirliği
Burhaniye’de güzel havalarda sahiller doldu taştı
YEREL HABERLER Burhaniye’de güzel havalarda sahiller doldu taştı
Burhaniye MYO’da av turizmi etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Burhaniye MYO’da av turizmi etkinliği düzenlendi
Edremit kadına yönelik şiddete karşı turuncu olacak
YEREL HABERLER Edremit kadına yönelik şiddete karşı turuncu olacak
Edremit Belediyesi cadde ve sokakları yeniliyor
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi cadde ve sokakları yeniliyor
Havran Kaymakamı Özderin mutfaktan seslendi: “Zeytinyağından vazgeçmeyin”
YEREL HABERLER Havran Kaymakamı Özderin mutfaktan ...
İvrindi’de 57 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER İvrindi’de 57 fidan toprakla buluştu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
14 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasından tutuklandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasından ...
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne yeni vezne Emlak vergilerinde son tarih 30 Kasım
YEREL HABERLER Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne yeni ...
Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu
Bu binada koronadan bir haftada üç kişi öldü
YEREL HABERLER Bu binada koronadan bir haftada üç kişi öldü
Burhaniye’de çorba geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de çorba geleneği sürüyor
Motosiklet sürücüsü liseliye gözü yaşlı veda
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü liseliye gözü yaşlı veda
Burhaniye’de spor güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de spor güvenlik toplantısı yapıldı
Ayvalık’ta mahalle evlerinden mozaik ve podima kursu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta mahalle evlerinden mozaik ve podima kursu
Burhaniye’de BİGEP toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de BİGEP toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.