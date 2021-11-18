Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı KADES uygulamaları kapsamında Atköy'de kadınlara uygulamayı anlattı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Kadın Acil Destek (KADES)” Uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak; Altıeylül ilçesi Atköy semt pazarında bulunan kadın vatandaşlara; akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği programları uygulamalı gösterdi.

Jandarma ekipleri “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması”nın; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yaparak, kadınların telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.

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