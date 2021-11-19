Öğrencilere bağımlılıkla mücadele semineri

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Onyedi Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Yönelik Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Gerçekleştirildi. Seminerde öğrencilere bağımlılık türleri ile mücadele konusu üzerinde duruldu.

'YÖK Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı' çerçevesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından Onyedi Eylül Üniversitesinin meslek yüksekokullarında 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu seminerler gerçekleştirildi. Meslek yüksekokullarında ön lisans eğitimi gören öğrenciler ve akademisyenler tarafından büyük ilgi gören seminerlerde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminden Psikolog Mehmet Karabatan hem rehberlik biriminin tanıtımını yaptı, hem de bağımlılık türleri ve bu bağımlılık türleri ile mücadele etme yolları hakkında bilgi aktarımında bulundu.

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