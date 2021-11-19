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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşın dikkati binlerce balığı telef olmaktan kurtardı

İHA

Vatandaşın dikkati binlerce balığı telef olmaktan kurtardı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde suların çekilmesi ile birlikte Karagür çayında binlerce balık yavrusu su birikintisinde kaldı. Kozlu Mahallesi sakinlerinden Adnan Çıkrıkçı’nın dikkati binlerce balığı telef olmaktan kurtardı.
Karagür çayında dolaşan ve balıkların birikintide hapsolduğunu fark eden Adnan Çıkrıkçı, vakit kaybetmeden Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile irtibata geçti. Yetkililerle birlikte yapılan incelemeler sonrasında belediye personeli ve Çıkrıkçı’nın yardımı ile balıklar bulunduğu alandan kovalarla alınarak dere yatağına taşındı. Adnan Çıkrıkçı’nın dikkati sayesinde binlerce balık yavrusu kurtuldu.
Balıkların kurtulduğuna çok sevindiğini belirten Kozlu Mahallesi sakinlerinden Adnan Çıkrıkçı, “Dün çaya balıklara bakmaya gelmiştik. Arkadaşlarla bugün için randevulaştık. Malzememizi hazırladık geldik. Balıkları kurtardık. Hatta biraz daha var. Onları da kurtaracağız inşallah. Yani şu ana kadar 45 bin bilmiyorum, belki 6 bin kurtardık. Ama bir o kadar daha var. Onları da kurtaracağız inşallah. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok seviniyorum bu balıklar kurtuluyor diye. Sonuçta onlar da bir canlı. Balıkçı olduğumuzdan hal ve hareketlerinden anlıyoruz ölü olup olmadıklarını. Bak orası doldu kaldı, toparladılar. Şu anda bile canlandılar” dedi.
Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Saha Formeni Tanju Umur, “Dün Kozlu köyünden bir vatandaşımızın bir tanesi Karagür çayının suyu azaldığından dolayı yavru balıkların ufak su birikintilerinde olduğundan dolayı bize haber verdi. Balıkları kurtarmak için mücadeleye başladık. Hemen bir ekipman ayarladık. Ertesi günü geldik. Balıkları kurtarıyoruz. Şu dakikaya kadar 6bin tane balık kurtardık. Daha da kurtarmaya devam ediyoruz. İnşallah hepsini kurtarırız“ dedi.

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