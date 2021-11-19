Zeytinciliği akademik olarak öğreniyorlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR Üniversitesi'ne bağlı Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin, bölümden mezun öğrencilerin işsiz kalmadığını söyledi. Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Öncül Abacıgil de "Öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerindeki neden, yeni modern teknikleri öğrenmek, geleneksel metot içerisinde yanlış bilinen uygulamaları doğruya çevirmek" dedi.

Türkiye´de alanında eğitim veren 2 okuldan 1'i olan Edremit'te Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü'nün Zeytincilik Enstitüsü de bu alanda tek olmasıyla öne çıkıyor. 2015 yılında 15 öğrencinin altına düşen bölümde yapılan tanıtımlar ve Kalkınma Ajansı destekli kurulan atölyelere ek üretim tesisleriyle bölüme ilgi arttı. Edremit Körfezi'nde bulunan 13 milyon zeytin ağacı 30 bin kişiye istihdam sağlarken, başta bölge üreticileri ve çocukları da alanda uzmanlaşmak amacıyla bölümü tercih ediyor.

Bölümden mezun olan öğrencilerin işsiz kalmadığını belirten Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin, tek eksiklerinin ise fakülte olduğunu söyledi. Sakin, "Bugün Edremit Belediyesi tarafından bize 10 yıl boyunca tahsis edilen zeytinlikte hasat yapıyoruz. Türkiye´de zeytincilik konusunda çalışan 2 okuldan 1'iyiz ve tek Zeytincilik Enstitüsü'yüz. Bir eksikliğimiz var. Üniversitelerin en alt seviyesi olan ön lisans seviyesinde bir okulumuz var. Bir de en üst düzey enstitümüz var. Arada fakültemiz yok. İnşallah ileride katma değeri yüksek zeytin ürünü konusunda daha bilimsel; yüksek lisans, doktora yapılmasını sağlayacak bir fakülte de kazandırılır" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU GİRİŞİMCİ OLDU'

Kalkınma Ajans'ıyla yapılan projelerde üretim tesisleri ve laboratuvarlar kurduklarını belirten Doç. Dr. Sakin, "Yaptığımız bu çalışmalarla 15´in altına düşen öğrenci seviyemiz 2015 yılında buyana tekrar yükseldi. Mezuniyet yaş ortalaması 41 olan bölümümüzde mezun olan öğrencilerimizi kontrol ettik ve hiçbiri şu anda boşta değil. Milattan önceden beri zeytin, zeytinyağı üretimi var ama okula geldiklerinde önce şunu öğreniyorlar. Zeytin çok önemli, katma değeri yüksek bir ürün ve hiçbir atığı yok. Biz onlara zeytinin önemini anlatıyoruz, katma değerli ürünler üretebileceklerini, yurtdışına ihracat yapabileceklerini ve butik işletmeler açabileceklerini anlatıyoruz. 18 yaşında da öğrencimiz var, 59 yaşında da öğrencimiz var. Pek çoğu girişimci oldu ve kendi ürünlerini üretiyorlar" diye konuştu.

'ÜRETİCİLER TERCİH EDİYOR'

Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Öncül Abacıgil de farklı yaş gruplarından öğrencilerin bölümü tercih ettiğini belirtti. Belli yaş grubunun altındaki öğrencilerin genellikle körfezdeki zeytinci ailelerin çocukları olduğunu söyleyen Abacıgil, "Öğrencilerimizin çoğu çocukluklarından bu yana zeytin ağacını tanıyan kişiler. Üniversitemizi tercih etmelerindeki nedense yeni modern teknikleri öğrenmek, geleneksel metot içerisinde yanlış bilinen uygulamaları doğruya çevirmek. Daha kaliteli, katma değeri yüksek sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin sabunu gibi zeytin ürünlerini üretebilmek buraya gelmelerindeki temel amaç. Öğrencilerimizi oluşturan diğer bir grup ise emeklilik sonrası mevcut mesleklerinin haricinde ikinci bir meslek edinmek ve emeklilik dönemini değerlendirmek için zeytinciliği seçen bir grup. Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden gelip, zeytinciliğin akademik kısımlarını öğreniyorlar" dedi.

'BİLGİLER YETMEDİ, OKUMAYA KARAR VERDİM'

Çanakkale´nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, 12 yıl önce zeytinlik alarak sektöre girdiğini söyleyen İlhan Arslan (56) da bir süre alaylı olarak devam ettikten sonra edindiği bilgilerin yetmemeye başladığını ve üniversite sınavına girerek, zeytincilik bölümünü okumaya karar verdiğini söyledi. Arslan, "Burada ufkum açıldı. Akademik olarak bilmediğimiz birçok konuyu da burada öğreniyoruz. Zeytinyağı konusunda herkesin bilgisi var ama bilimsel kısımlarını da öğreniyoruz. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya da geçiyoruz. Hasat, zeytin, zeytinyağı, sabun üretimi gibi konuları uygulamalı olarak görüyoruz" diye konuştu.

2'nci sınıf öğrencisi Işılay Işık ise derslerde gördükleri teorik bilgileri, sahada uyguladıklarını söyledi. Hasatta en zorlu kısmın ise kas gücüne dayalı olarak sırıkçıların çalışmasını oluşturduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-11-19 13:58:22



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