Zeytinciliği akademik olarak öğreniyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinciliği akademik olarak öğreniyorlar

DHA

Zeytinciliği akademik olarak öğreniyorlar


Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR Üniversitesi'ne bağlı Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin, bölümden mezun öğrencilerin işsiz kalmadığını söyledi. Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Öncül Abacıgil de "Öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerindeki neden, yeni modern teknikleri öğrenmek, geleneksel metot içerisinde yanlış bilinen uygulamaları doğruya çevirmek" dedi.
Türkiye´de alanında eğitim veren 2 okuldan 1'i olan Edremit'te Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü'nün Zeytincilik Enstitüsü de bu alanda tek olmasıyla öne çıkıyor. 2015 yılında 15 öğrencinin altına düşen bölümde yapılan tanıtımlar ve Kalkınma Ajansı destekli kurulan atölyelere ek üretim tesisleriyle bölüme ilgi arttı. Edremit Körfezi'nde bulunan 13 milyon zeytin ağacı 30 bin kişiye istihdam sağlarken, başta bölge üreticileri ve çocukları da alanda uzmanlaşmak amacıyla bölümü tercih ediyor.
Bölümden mezun olan öğrencilerin işsiz kalmadığını belirten Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin, tek eksiklerinin ise fakülte olduğunu söyledi. Sakin, "Bugün Edremit Belediyesi tarafından bize 10 yıl boyunca tahsis edilen zeytinlikte hasat yapıyoruz. Türkiye´de zeytincilik konusunda çalışan 2 okuldan 1'iyiz ve tek Zeytincilik Enstitüsü'yüz. Bir eksikliğimiz var. Üniversitelerin en alt seviyesi olan ön lisans seviyesinde bir okulumuz var. Bir de en üst düzey enstitümüz var. Arada fakültemiz yok. İnşallah ileride katma değeri yüksek zeytin ürünü konusunda daha bilimsel; yüksek lisans, doktora yapılmasını sağlayacak bir fakülte de kazandırılır" dedi.
'ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU GİRİŞİMCİ OLDU'
Kalkınma Ajans'ıyla yapılan projelerde üretim tesisleri ve laboratuvarlar kurduklarını belirten Doç. Dr. Sakin, "Yaptığımız bu çalışmalarla 15´in altına düşen öğrenci seviyemiz 2015 yılında buyana tekrar yükseldi. Mezuniyet yaş ortalaması 41 olan bölümümüzde mezun olan öğrencilerimizi kontrol ettik ve hiçbiri şu anda boşta değil. Milattan önceden beri zeytin, zeytinyağı üretimi var ama okula geldiklerinde önce şunu öğreniyorlar. Zeytin çok önemli, katma değeri yüksek bir ürün ve hiçbir atığı yok. Biz onlara zeytinin önemini anlatıyoruz, katma değerli ürünler üretebileceklerini, yurtdışına ihracat yapabileceklerini ve butik işletmeler açabileceklerini anlatıyoruz. 18 yaşında da öğrencimiz var, 59 yaşında da öğrencimiz var. Pek çoğu girişimci oldu ve kendi ürünlerini üretiyorlar" diye konuştu. 
'ÜRETİCİLER TERCİH EDİYOR'
Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Öncül Abacıgil de farklı yaş gruplarından öğrencilerin bölümü tercih ettiğini belirtti. Belli yaş grubunun altındaki öğrencilerin genellikle körfezdeki zeytinci ailelerin çocukları olduğunu söyleyen Abacıgil, "Öğrencilerimizin çoğu çocukluklarından bu yana zeytin ağacını tanıyan kişiler. Üniversitemizi tercih etmelerindeki nedense yeni modern teknikleri öğrenmek, geleneksel metot içerisinde yanlış bilinen uygulamaları doğruya çevirmek. Daha kaliteli, katma değeri yüksek sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin sabunu gibi zeytin ürünlerini üretebilmek buraya gelmelerindeki temel amaç. Öğrencilerimizi oluşturan diğer bir grup ise emeklilik sonrası mevcut mesleklerinin haricinde ikinci bir meslek edinmek ve emeklilik dönemini değerlendirmek için zeytinciliği seçen bir grup. Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden gelip, zeytinciliğin akademik kısımlarını öğreniyorlar" dedi. 
'BİLGİLER YETMEDİ, OKUMAYA KARAR VERDİM'
Çanakkale´nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, 12 yıl önce zeytinlik alarak sektöre girdiğini söyleyen İlhan Arslan (56) da bir süre alaylı olarak devam ettikten sonra edindiği bilgilerin yetmemeye başladığını ve üniversite sınavına girerek, zeytincilik bölümünü okumaya karar verdiğini söyledi. Arslan, "Burada ufkum açıldı. Akademik olarak bilmediğimiz birçok konuyu da burada öğreniyoruz. Zeytinyağı konusunda herkesin bilgisi var ama bilimsel kısımlarını da öğreniyoruz. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya da geçiyoruz. Hasat, zeytin, zeytinyağı, sabun üretimi gibi konuları uygulamalı olarak görüyoruz" diye konuştu. 
2'nci sınıf öğrencisi Işılay Işık ise derslerde gördükleri teorik bilgileri, sahada uyguladıklarını söyledi. Hasatta en zorlu kısmın ise kas gücüne dayalı olarak sırıkçıların çalışmasını oluşturduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-11-19 13:58:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hem zeytinciliği öğreniyorlar, hem de zeytinyağı ve zeytin üretiyorlar
YEREL HABERLER Hem zeytinciliği öğreniyorlar, hem de zeytinyağı ve ...
Şampiyon sporculardan Rektör Kuş'a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon sporculardan Rektör Kuş'a ziyaret
Balıkesir’de eski eşya meraklıları mezatta buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir’de eski eşya meraklıları mezatta buluştu
Vatandaşın dikkati binlerce balığı telef olmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Vatandaşın dikkati binlerce balığı telef olmaktan ...
Öğrencilere bağımlılıkla mücadele semineri
YEREL HABERLER Öğrencilere bağımlılıkla mücadele semineri
Erdek’te ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Erdek’te ev yangını korkuttu
Hamsi azaldı, fiyatlar arttı Bandırma'da hamsi 40 liraya dayandı
YEREL HABERLER Hamsi azaldı, fiyatlar arttı Bandırma'da hamsi 40 ...
Bandırma'da bir iş yeri bir günde iki kez soyuldu
YEREL HABERLER Bandırma'da bir iş yeri bir günde iki kez soyuldu
Bandırma Belediyesinden taciz açıklaması
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesinden taciz açıklaması
Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması
Çağatay Özbeğen: Babama son görevimi yapamadım
YEREL HABERLER Çağatay Özbeğen: Babama son görevimi yapamadım
Manyas bu projelerle şahlanacak
YEREL HABERLER Manyas bu projelerle şahlanacak
Balıkesir'de polisten 49 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 49 şahsa gözaltı
Bandırmaspor Başkan Vekili Yılmaz: Tek isteğimiz adil yönetim
YEREL HABERLER Bandırmaspor Başkan Vekili Yılmaz: Tek isteğimiz adil ...
Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla ...
Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla ...
Başkanlar Kent Konseylerini anlattı
YEREL HABERLER Başkanlar Kent Konseylerini anlattı
Ayvalık’ta Barış Parkı’na güvercin heykeli
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Barış Parkı’na güvercin heykeli
Balıkesir'de okul sporları başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de okul sporları başlıyor
BAÜN ile BALOSB arasında eğitim işbirliği
YEREL HABERLER BAÜN ile BALOSB arasında eğitim işbirliği
Burhaniye’de güzel havalarda sahiller doldu taştı
YEREL HABERLER Burhaniye’de güzel havalarda sahiller doldu taştı
Burhaniye MYO’da av turizmi etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Burhaniye MYO’da av turizmi etkinliği düzenlendi
Edremit kadına yönelik şiddete karşı turuncu olacak
YEREL HABERLER Edremit kadına yönelik şiddete karşı turuncu olacak
Edremit Belediyesi cadde ve sokakları yeniliyor
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi cadde ve sokakları yeniliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.