Hem zeytinciliği öğreniyorlar, hem de zeytinyağı ve zeytin üretiyorlar

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı öğrencileri, dalından sofraya zeytin, zeytinyağı ve zeytin sabunu üretimini teorik olarak dersliklerde ve pratik olarak arazide öğreniyorlar. Ürettikleri zeytinleri sıkıp zeytinyağı üretimi yapıyorlar.

Derslerinde bahçede zeytinin dalından toplanarak hasat edilmesinden okula ait fabrikada zeytinyağı çıkarılmasına kadar üretimin her aşamasını teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrenen öğrenciler, daha bilinçli bir üretici olarak bölümlerinden mezun oluyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Öncül Abacıgil, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen tarımsal üretime enstitü ve Edremit Meslek Yüksekokuluyla ortaklaşa çalışarak 2 kurum olarak destek sağladıklarını ifade etti.

Dr. Abacıgil, sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için çalıştıklarını ifade ederek "Bu faaliyetleri sürdürürken enstitü ve yüksekokul bünyesindeki personel ve öğrencilerle beraber uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamaların temel amacı öğrencilerimizi modern bilimsel tekniklerle tarladan sofraya kadar zeytincilik konusunda, zeytin sektörü konusunda yetiştirmek." dedi.

Emekli olduktan sonra Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı öğrencisi olduğunu anlatan ilhan Arslan da 12 yıl önce zeytin bahçesi aldığını ve orada pratik olarak öğrendiklerini daha akademik olarak öğrenmek için yüksekokula geldiğini söyledi. Arslan şöyle konuştu; "12 yıl önce Küçükkuyu’da zeytinlik almıştım. Orada pratikten öğrendiklerimizi daha akademik olarak öğrenmek için yüksekokulumuza geldim. Burada çok güzel bir teorik uygulamanın yanında böyle sahada fabrikamızda pratik uygulamaları da öğreniyoruz.”dedi .

Yüksekokul öğrencilerinden Işılay Işık da, "Okulda zaten öğreniyoruz. Burada da uygulamalı bir şekilde akıllarda daha güzel bir şekilde kalıyor. Çok güzel bir his emeklerinizin karşılığını alabilmek. Üstelik de sağlıklı bir yiyecek. Sağlıklı bir ürün. Tüketilmesinin zeytinyağının alfabetik sıraya göre her harfte bir faydası var."dedi.

