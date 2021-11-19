Edremit’te meslektaşları şehit polis için lokma döktürdü

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Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Havran'da uyuşturucu çetesi ile girdiği silahlı çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör için lokma hayrı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına, Kaymakam Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Belediye Başkanı Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, siyasi parti ilçe başkanları, şehit yakınları ile daire amir ve müdürleri katıldı. Lokma hayrında şehit polis memuru Abdulkadir Güngör ve bütün şehitler için dua edildi.

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