Atıl durumdaki otogar 31 yıl sonra büyükşehir tarafından yenilendi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Gülen yüzlü bir terminal yaptık"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Şencan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal, Edremit Belediyesi eski Başkanı Tuncay Kılıç, diğer ilçe ve oda başkanları, STK temsilcileri, daire amir ve müdürleri ile kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Yılmaz, “ Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminalini de yenilemek bize nasip oldu. Balıkesir'de hem ticaret odasında hem yönetimde hem meclis başkanı olarak görev aldım. Karesi belediye başkanlığı yaptım. Şimdi Allah nasip etti büyük şehir belediye başkanlığı yaparak memleketimize hizmet ediyorum. İnsan mutlu oluyor. Gördüğü eksikliklerle de dertleniyorsunuz. Daha sonra da bu sorunlara yavaş yavaş dokunuyorsunuz. Bu memleketin sorunlarını iyi biliyoruz, derdini de iyi biliyoruz, sizlerin de desteğiyle, bize ışık tutmanızla hepsini tek tek yapıyoruz. Gönül ister körfezin girişinde güzel bir terminal yapalım, gelen ilk önce oraya gelsin daha sonra dağılan dağılsın veya istikametine devam etsin. Edremit belediye başkanımızla çok istişare ettik. Bu işi uzatmayalım biz burayı bir an önce gülen yüzüne kavuşturalım. Burada zaten yıl içinde gelen çok rahat dağılıyor. Bunu müşterek yapalım. Uyum içerisinde her ne kadar farklı partilerden de olsak, seçimlerde birbirimize söylesek de işi beraber tutabiliyoruz. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından gerçekleştirilen projeyle; terminal, gişeleri, peronları, iç ve dış mekânıyla baştan aşağı yenilerek turistik otogarımız Edremit'imize yakışır modern bir görünüme kavuşturuldu. Açılış yapmaya yetişemiyoruz, arkadaşlarımızla birlikte çok işler yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Balıkesir’in hizmetkarıyız. Burada yazın 60 bin araç ağırlayacağız ”dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanına ve emeği geçenlere şükranlarını iletmek istediğini belirten Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit’e kazandıran otogarın hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Başkan Yücel Yılmaz’a Edremit’e yakışan terminal kazandırıldığı için teşekkür etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'nın konuşmasının ardından, dualar eşliğinde kurban kesilerek otogarın açılışı yapıldı.

11 bin 460 metrekarelik açık alan, 2 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan atıl durumdaki bakımsız ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında, her ayrıntı düşünülerek otobüs peronları, bekleme alanları ve zemin tamamen yenilenirken, 600 metrekarelik otoparkta kazandırıldı.

