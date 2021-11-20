Balıkesir’de 'ballı' soygun

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmana giren hırsızlar, ikinci katta bulunan evin kilerindeki 50 şişe bal, 5 kiloluk zeytin yağını alarak kaçtılar. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Paşamescit Mahallesi Hal Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana gelen hırsızlık olayında apartmana hırsızlık maksadıyla geldiği tespit edilen şahıslar apartmanın kiler kapısını kırarak içerisinde bulunan malzemeleri alarak kaçtı. Hırsızlık sonrasında yapılan tespitte ise binaya giren ve henüz kimliği belirlenemeyen şahsıların kilerde bulunan 50 kiloya yakın bal, 40 kilogram ceviz ve 5 kilogram zeytinyağını çaldığı tespit edildi. Hırsızlık olayı sonrası gerekli mercilere şikayette bulunduğunu belirten Hasan Sümer, "Aşağıda cümle kapısını, demir kapıyı açarak burada ikinci kattaki kilerimin kapısının kilidini kırarak içindeki mallarımızı alıyorlar. İçeride 50 şişe bal vardı, iki tane 5 kiloluk zeytin yağı, 2 torbada kabuklu cevizi vardı. Ayakkabılarımızın hepsini toparlayıp alıp gidiyorlar. Ben şikayetçiyim bunlardan" diye konuştu. Olay sonrası polis kamera görüntülerini izleyerek hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

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