Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede evinde sulama ve iklimlendirme sistemi kurduğu istihbaratı üzerine eve operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, saksılar içerisinde 50 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, 13 adet iklimlendirme cihazı, 11 adet aydınlatma ünitesi, 3 adet sulama sistemi ve 36 adet zirai ilaç ve aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.