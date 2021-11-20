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Balıkesir’in Edremit ilçesi adliye binasında yangın paniği yaşandı. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında fueloil tankının bakım çalışması sırasında çıkan yangın bir anda binayı duman altında bıraktı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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