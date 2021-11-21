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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta öğretmenler doğada buluştu

İHA

Ayvalık’ta öğretmenler doğada buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı öncesinde bir araya gelen öğretmenler, Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü yaparak güzel havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkardı. 10 kilometrelik parkurda keyifli bir gün geçiren öğretmenler, Ayvalık’ın doğasını ve tarihini yakından tanıma fırsatı buldu.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında bir araya gelen öğretmenler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Çiftçi rehberliğinde Cunda Adası’nın tepelerinde doğa yürüyüşü yaptı. Ilık bir havada gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, hem Tabiat Parkı’nın doğal özelliklerini tanıma fırsatı buldu, hem de temiz havada spor yaparak ciğerlerini oksijenle doldurdu.
Öğretmenler günü kutlama programının etkinliklerinden biri olan doğa yürüyüşünde, Üç Kuyular Mevkii’nden Bahçealtı Koyu’na yürüyen öğretmenler, Pınar Boğazı seyir noktasında bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Doğaköy Sitesi’nden tepeye tırmanan yürüyüşçüler, buradan adaların ve Pateriça’nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Çamlı Manastırı’nda dinlenme ve beslenme imkanı bulan öğretmenler, hem manastırın tarihine, hem de Tabiat Parkı’nın bitkilerine dair bilgilerini paylaştılar. Hamamcı Mevkii’nden inerek yürüyüşü tamamlayan eğitimciler, farklı bir etkinlikte buluşmak üzere vedalaştı.
Yürüyüş Rehberi Erhan Çiftçi, aylardır okul ortamında maske ile nefes almaya ve ders anlatmaya çalışan öğretmenlerin bu güzel havada, oksijen dolu doğada yürümesinin önemini vurgulayarak, organizasyonu gerçekleştiren ilçe müdürlüklerine teşekkür etti.

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