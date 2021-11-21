Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden online sergi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tarafından “Uluslararası Kapıdağ Online Görsel Sanatlar” Sergisi Düzenleniyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından “Uluslararası Kapıdağ Online Görsel Sanatlar” sergisi düzenleniyor. Birçok sanatçının eserinin yer alacağı sergi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ersan Sarıkahya

ve Dr. Öğr. Üyesi Refik Yalur küratörlüğünde gerçekleştirilecek. Sergiye ismini veren Kapıdağ Yarımadası Güney Marmara’da yaklaşık 300 km lik bir alana sahip ve

Erdek Körfezi, Bandırma Körfezi, Ege kıyılarının karayla buluştuğu bir noktada yer alıyor.. Sanatsal etkinlikleri önceleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin, bu kapsamda çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği “Uluslararası Kapıdağ Online Görsel Sanatlar” sergisi 2230 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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