Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 13. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabakayı Bandırmaspor 10 kazandı.



Maçtan dakikalar

23. dakikada Bandırmaspor’da Doğan Can’ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

26. dakikada atılan uzun topta defans arkasına sarkan Kocaelispor’da Benhur, uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

28. dakikada Levent’in ceza alanı içine çıkardığı topla, kale önünde buluşan Doğan Can uygun pozisyonda topu dışarı vurdu. Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi.

30. dakikada Bandırmaspor, Mehmet’in golüyle öne geçti. Keny’in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına önde gitti. 10



Stat: Bandırma 17 Eylül Stadyumu

Hakemler: Caner Ak xxx, Ali Can Alp xxx, Özcan Sultanoğlu xxx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Caner Cavlun xx, Lokman Gör xx (Alpay Koldaş dk. 60 x), Allyson Dos Santos xx, Gökay Günay xx, Mehmet Özcan xxx, Chukwuma Emmanuel Akabueze xx (Burak Süleyman dk. 84 ?), Philippe Keny xx, Doğan Can Davas xx (Guıdo Koçer dk. 72 x), Levent Ayçiçek xx (Kerim Avcı dk. 84 ?)

Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Arb Manaj, Bilal Ceylan, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Diogo Coelho xx, Mehmet Taş xx, Musa Nizam xx, Dıno Ndlovu xx (Mevlüt Erdinç dk. 43 xx), Atilla Turan xx, Johanna Ocheıng Omolo xx (Dilaver Güçlü dk. 72 x), Semih Karadeniz xx, Mouhamed Diop xx (Michael Pereira dk. 46 xx), Leonard Tisdell xx (Yılmaz Özeren dk. 46 x), Benhur Keser xx

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Alpay Çelebi, İsa Nalbant, Mıchael Özdemir, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gol: Mehmet Özcan (dk. 30) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Taş, Semih Karadeniz (Kocaelispor)

