Royal Hastanesi Bandırmaspor - Kocaelispor: 1-0

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, DosSantos, Lokman Gör( Dk. 60 Alpay)Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas( Dk. 72 Guido Koçer)Akabueze(Dk. 85 Kerim Avcı) Caner Cavlun, Levent Ayçiçek( Dk.85 Burak Süleyman)

KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay, Diogo, Mehmet Taş, Musa Nizam, Dino Ndlovu(Dk.44 Mevlüt) Atila Turan,Omolo( Dk. 72 Dilaver Güçlü) Semih Karadeniz, Diop( Dk.46 Yılmaz)Tisdell (Dk. 46 Pereira) Benhur Keser.

GOLLER: Dk. 30 Mehmet (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Mehmet Taş, Dk. 50 Semih ( Kocaelispor)Spor Toto 1. Lig 13´ncü hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Kocaelispor´u 1-0 yendi.

23´üncü dakikada Bandırmaspor´da Doğan Can´ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

26´ncı dakikada atılan uzun topta defans arkasına sarkan Kocaelispor´da Benhur, uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

28´inci dakikada Levent´in ceza alanı içine çıkardığı topla, kale önünde buluşan Doğan Can uygun pozisyonda topu dışarı vurdu. Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi.

30´uncu dakikada Bandırmaspor, Mehmet´in golüyle öne geçti. Keny´in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına 1-0 galip girdi.

İkinci yarıda da takımlar girdiği pozisyonları gole çeviremeyince Bandırmaspor, 3 puanın sahibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-11-21 16:36:32



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