Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 13. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabakayı Bandırmaspor 10 kazandı. Maç sonrası teknik direktörler maçın değerlendirmesini yaptı.



Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet kazandırmayı istiyorduk ve bunu başardık. Bizim için önemli bir maçtı. Maçın geneline bakarsak eğer ilk yarıda 3 tane güzel pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik daha rahat olurduk. Kontrollü bir maç oynadık. Kazanmasını bildik ama ne yazık ki oyuncumuz Lokman’ın omuzu çıktı, ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum” dedi.



Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “İyi bir maç beklentisi ile başlamıştık. Yeterince konsantrasyonumuzun olmaması bizi ilk yarı itibariyle kötü bir saha duruşuna düşürdü. İkinci yarı bunu değiştirmek istedik. Başarılı ataklarımızın olmasına rağmen tam organize olamadığımız için bunları da golle sonuçlandırmak nasip olmadı. Kötü bir müsabaka oynadık. Oyuncularımız telafi edecek güce sahipler. Bundan sonraki maçlarda telafisini yapacağız. Rakibin bir pozisyonu ile mağlup olduk” dedi.

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