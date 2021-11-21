Talihsiz kediyi itfaiye kurtardı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir marketin giderinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Bandırma Kurtuluş Cad. Bir marketin giderinde mahsur kalan kedi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Talihsiz kedinin gerekli bakımları yapıldı. Kedi Bandırma itfaiyesnde misafir edilerek, itfaiye erlerince sahiplendirildi.

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