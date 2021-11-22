Balıkesir’de güreş develeri için havut hayrı yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sezonda yapılacak deve güreşlerinin takvimi beli olurken, düzenlenen geleneksel havut giydirme hayrında da heyecan yaşandı. Güreş Arenasında toplanan deveciler dua edip pilav ikramı yaparken, düzenlenen antrenman güreşleri de yoğun ilgi gördü.

Burhaniye’de pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır güreş düzenleyemeyen deveciler, sezonun güreş takviminin belirlenmesiyle moral buldu. Geleneksel havut giydirme hayrı da Bahçelievler Mahallesindeki Güreş Arenasında yapıldı. Arenayı dolduran onlarca deve görücüye çıkarken, davul klarnet eşliğinde oyunlar oynandı. Hazırlanan pilavlar ikram edilirken, din görevlileri İsmail Baydemir ve Yavuz Baltacı tarafından mevlit okundu ve dualar yapıldı. Programın sonunda düzenlenen antrenman güreşleri yoğun ilgi görürken, arenaya çıkan bazı develer güreşmek yerine sahadan kaçmayı tercih etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, havut hayrına gelenlere hoş geldin derken devecilere hayırlı bir sezon dileğinde bulundu. Havut giydirme hayrına Burhaniye’nin yanı sıra çevre ilçelerden de deve meraklıları katıldı. Güreş sever Mehti Meço da, “Bu gün Burhaniye’ de deve güreşi arenasında develerimize havutları giydirdik. 20212022 sezonu tüm devecilere hayırlı olsun diyorum. Kazasız belasız bir sezon diliyorum” dedi. Hayra katılanlara teşekkür eden Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ise, “ Havut giydirme törenimizi bu gün gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra 23 Ocak 2022 tarihinde güreşlerimize hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz, 1,5 yıldan beri pandemi nedeniyle deve güreşleri yapılamıyordu. Bu sene, hem deve güreşi sevenler hem de deve sahipleri oldukça heyecanlılar. İnşallah, 2022 de 23 Ocak da Burhaniye sahasında buluşmak üzere. Törenimize katılanlara teşekkür ederim” dedi.

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