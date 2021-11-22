BASKİ ekipleri Ayvalık'ta ihbarlara anında müdahale ediyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşlemesi (BASKİ) bünyesindeki ekipler, gerçekleştirdikleri insanüstü çabalarla gönüllerde taht kuruyor.

Ayvalık’ın eskimiş ve adeta iflas etme noktasına gelmiş alt yapı hattında sık sık patlayan kanalizasyon hatlarının yanı sıra ilçenin 267 kilometrelik su şebekesinde meydana gelen arızalara çok kısa sürede müdahale eden Ayvalık BASKİ ekiplerinin yoğun çabaları takdir topluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla, Ayvalık’a yapılan milyon dolarlık alt yapı hatlarının kanalizasyon şebekesinin büyük bir kısmına ait yükü ortadan kaldırmasına rağmen, ilçenin 70 yılı aşkın su ve kanalizasyon hatlarının çok büyük bir bölümü eskimiş olmasından dolayı sıkça arızalanıyor.

Ancak 7/24 görev yapan ekipler, vatandaşlardan gelen her ihbarı anında koşan ekipler, su patlakları ve kanalizasyon taşkınlarıyla bazen günler süren müdahalelerle mücadele ediyor.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’ın öncülüğünde yapılan çalışmaların sonucunda; Ayvalık’ın özellikle turizm sezonlarında normal nüfusunun 10 kat fazlasını konuk ettiği yaz mevsiminde bu yıl sıklıkla yaşanılan su kesintilerinin minimum düzeye inmesi de vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

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