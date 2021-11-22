`20 milyon zeytin ağacı tarandı, 309´u kayıt altına alınıyor´



Fatih Emrah ERDOĞAN Nilgün KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde 25. Komili Hasat festivali gerçekleştirildi. Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, kültür rotası projesinde kapsamında anıt ağaçların tespiti için 20 milyon zeytin ağacının tarandığını belirterek, "Şuan tescilli 82 ağacımız var. İlave olarak 227 zeytin ağacı daha gelecek" dedi. Etkinlik kapsamında keşkek döven ünlü şef Ömür Akkor ise, tereyağına fazla alışıldığını belirterek, zeytinyağının pek bilinmeyen 2 kullanım şeklini anlattı.Ayvalık ilçesinde Komili firması tarafından geleneksel hale getirilen 25. Hasat festivali gerçekleştirildi. Festival kapsamında zeytinin dalından toplanıp, yağ haline gelmesine kadar geçen süreçteki aşamalar; katılımcıların birebir olarak hissedip, yaşaması sağlandı. Zeytin bahçesinde hasat devam ederken, Sunay Akın da bölge kültürü, zeytin ve tarımın önemini vurgulayan bir anlatım yaptı, tarihten de örnekler verdi. Yörük geleneğinde kullanılan mor cepkeni anlatan Sunay Akın, "Yörük kızının çeyizinde yer alan mor cepken, kadın eğer kocası da tarafından ezilirse, şiddete uğrarsa mor cepkenini alır, giyer. Uğradığı şiddeti bu şekilde anlatır, erkekte bir daha toplum içine çıkamaz" dedi.ÖMÜR ŞEF´TEN TEREYAĞINA ALTERNATİF 2 ÖNERİHasat sırasında öğle yemeği ise ünlü şef Ömür Akkor tarafından keşkek dövülerek hazırlandı. Katılımcılara, keşkek, pilav ve nohut ikram edildiği programda, Ömür Akkor, zeytinyağının Anadolu ürünü olduğunu vurguladı. Zeytinyağının sağlıklı bir ürün olduğuna da dikkat çeken Akkor, tereyağının kullanıldığı alanlarda zeytinyağının denenmesi tavsiyesinde bulundu. Akkor, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bizim yeni ispatımız zeytinyağının aslında Anadolu menşeili olduğu. Zeytinyağı için Adıyaman´dan Gaziantep, Kilis, Akdeniz faunası, Tarsus oradan iç taraflara, 2000-2500 yıl önce Burdur Sagalassos, oradan Ege kıyılarına yani hem gezdiği, hem de kültürünü oluşturduğu, çok çok eski bir Anadolu gıdası diyebiliriz. Sadece sağlık bakımından değil, bizim kendi ulusal kimliğimiz de açısından da zeytinyağı bence dünyada Anadolu'nundur. Anadolu'dan dünyaya yayılmıştır ve bizim kimliğimizi taşır. Anadolu kimliğini taşır. O yüzden bizim için bu hasat çok önemli. Zeytin, sağlık özelliklerinin yanı sıra felsefi olarak da önemli bir hale geliyor. Zeytinyağı sağlıklıdır. Cilde çok iyi gelir. Çocukları zeytinyağı ile silersin, kemikleri daha dayanıklı olur, cildi daha güzelleşir. Ömür uzatır, damar tıkanıklığı yapmaz. Bunların hepsini zaten biliyorduk ama artık şunu biliyoruz ki menşei Anadolu´dur. Mesela dedemin Kilis´te zeytinyağı mahselesi vardı. Babaannem burada üretilen yağları kullanarak, bulgur pilavının üzerine mutlaka zeyt tavlardı. Biz zeyt olarak tabir ederdik. Yani zeytinyağını biraz ısıtır, sonra bulgurun üzerine döker, rayihayı bulgur pilavının içine verirdi. Bu yöntemi eski bir gelenek olarak keşkekte de kullanacağız. Mesela Hititler, bal ve zeytinyağını bir arada tüketiyorlar. Biz tereyağına o kadar alıştık ki, bal ve zeytinyağını da mutlaka izleyicilerin denemesini öneririm. Zeytinyağı şifa" dedi.20 MİLYON ZEYTİN AĞACI İNCELENDİ, 309´U ANIT AĞAÇ OLARAK KAZANDIRILIYOR25. Zeytin Hasat Festivaline katılan Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene 200 bin tonun altında olan zeytinyağı rekoltesinin, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından 240 bin ton olarak açıklandığını söyledi.Geçtiğimiz sene 200 bin tonun altında olan zeytinyağı rekoltesinin iklim şartları ve bakım çalışmalarıyla yükseldiğini belirten Yeğenağa, yoğun bir şekilde çalışmalara devam ederek önümüzdeki sene rekoltenin artması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Yaklaşık 20 milyon zeytin ağacı üzerinde inceleme yaptıklarını açıklayan Yeğenağa; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen anıt ağaç projesi kapsamında yaşlı ağaçları kayıt altına alıyoruz. 2018 yılında başlayan Kültür Rotası Anıt ağaç projesinde yaklaşık 20 milyon ağaç taradık. Şuan tescilli 82 ağacımız var. İlave olarak 227 zeytin ağacı daha gelecek. Kanunen zeytin ağaçları kesilemezken, sökülerek yerleri değiştirilebiliyor. Bu ağaçlar tescillendikten sonra ise yerleri de değiştirilemiyor ve koruma altına alınabiliyor. Ağaçları tararken biz farkına vardık ki, bu ağaçların ya da bu bölgelerin hep bir anlatacak hikayesi var. Bizim toplumumuzla da bağdaşan birçok kültürel değer var. Dolayısıyla bir Kültür Rotası yapmaya karar verdik. Bu kültür rotamız ile beraber lezzet sürdürülebilirlik kısmını şeflerimiz anlatırken, bölgenin tarihiyle beraber hikayeler kısmının anlatımını da Sunay Akın Bey gerçekleştirerek projemize destek veriyor" dedi.Hasat festivali programında dalından topladıkları zeytinleri fabrikaya götüren ve yağ haline dönüşümünü izleyen katılımcılara, kendi hasat ettikleri zeytinden elde edilen yağlar şişelenerek verildi.DHA-Ekonomi Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN Nilgün KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

2021-11-22 10:44:11



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