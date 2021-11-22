Hem eğlendiler hem yemek yediler hem de prova yaptılar

Küçükköy Halk Müziği Derneği üyeleri, her ay kendi aralarında düzenledikleri sazlısözlü kaynaşma toplantısını bu ay Sarımsaklı’da bir kebapçı salonunda gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Nezihe Baltacı ve Koro Şefi Selami Seler öncülüğünde organize edilen gecede, derneğin koristleri afiyetle yemeklerini yerken, bir yandan da prova yaptı.

Koro sanatçıları Anadolu’nun dört bir yöresine ait türküleri büyük bir başarıyla seslendirirken, çoğu zaman kendi seslendirdikleri eserlerle karşılıklı oyunlar oynamayı da ihmal etmedi.

AyvalıkKüçükköy Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı gazetecilere yaptığı açıklamada, her ay farklı semtlerdeki mekânlarda düzenledikleri kaynaşma toplantılarının birlik ve beraberlik içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.