Petshop işletmecisi gençten "Askıda mama" uygulaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde petshop işletmecisi genç girişimci Berke Cangül, "Askıda mama" uygulaması başlattı.

Paşakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde petshop işletmecisi Berke Cangül, "Askıda mama" uygulaması başlatarak bir ilke imza attı. "Askıda ekmek uygulaması var da askıda mama uygulaması neden olmasın" diyerek uygulamayı başlattığını ifade eden 25 yaşındaki Berke Cangül, "Böyle bir kampanya başlattım. Askıdaki mamalarımız tamamen ücretsiz olup, hayvan sahipleri askıdan ücretsiz mama alabilirler. Sokak hayvanlarına destek amacıyla isterseniz askıya mama bırakabilirsiniz. Biri geliyor benim adıma 25 tane, biri geliyor 20 tane bırak diyor. Mama paketlerimiz 5 lira olup içinde 350 kilogram mama vardır. Normalde 5 liraya 250 kilogram satıyoruz ana ben de destek oluyor ve 350 kilogramı 5 liradan satıyoruz. Günde iki veya üç kez ben de askıya mama bırakıyorum. Tamamıyla sokak hayvanlarına destek çıkmak için böyle bir kampanya yapıyorum. Kışın köpek kendine ekmek ve yiyecek bulur da kediler bulamaz hassas ve her şeyi yemeyen hayvanlardır. Petshop benim çocukluk hayalimdi. Bu sektörde sekiz yıl çalıştım. Kendimi hayvanlara adadım. Hayvan satılmasına karşıyım, kedi ve köpeklerin satılmasına karşı olup, onların sahiplenilmesi tarafındayım. Benim de bir kedim var, sokaktan bulup sahiplendim ve ismini Mia koydum. Elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyorum. Herkes sahip çıksın" dedi.

Cangül, kampanyaya vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığını da sözlerine ekledi.

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