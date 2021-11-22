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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Kaymakamı Odabaş’tan korona uyarısı

İHA

Edremit Kaymakamı Odabaş’tan korona uyarısı

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir genelinde vaka sayılarının artışına dikkat çekerek korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirlerin ilçemizde de eksiksiz uygulanması gerektiğinin önemini belirtti.
Odabaş, “Salgın ne yazık ki devam ediyor. Salgının üstesinden maske mesafe temizlik kurallarına uymadan ve aşılarımızı olmadan gelmemiz mümkün değil. Lütfen eksik aşılarımızı olalım maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim”dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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