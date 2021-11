Şehit Aybüke öğretmen şiirler ile anıldı Terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, düzenlenen anma gecesinde rahmet ve minnetle yâd edildi

Terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma gecesinde rahmetle yâd edildi. Program sonrası şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın’a çiçek ve hediyesi takdim edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucu 22 yaşında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Altıeylül’de düzenlenen anma gecesinde yâd edildi. Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) ile Ay Yayınları'nın ortaklaşa hazırladığı “Aybüke’ye Şiirler” kitabının da sunumu yapılarak şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için yazılan şiirler şairler tarafından okundu.

BAYŞAD Başkanı Gülçin Savaşaneril Yurdakul açılış konuşmasında, “24 Kasım Öğretmenler Günü olması nedeniyle BAYŞAD’lı öğretmen arkadaşlarımıza bir vefa borcumuzu ödemek istedik. BAYŞAD olarak şehit öğretmen Aybike Yalçın adına yazılmış şiirleri bir kitapta topladık. Bu güzel akşamda şehit öğretmen arkadaşımıza bir Fatiha gönderelim istedik” dedi.

Altıeylül Belediyesi’nin Hasan Can Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptığı ve şehit öğretmen anısına düzenlenen "Şehit Öğretmen Aybüke'yi Anma ve Öğretmen Yazarlara Vefa" programında onur konuğu olarak katılan şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, Aybüke için düzenlenen bu anlamlı programdan dolayı çok duygulandığını ifade etti.



Başkan Avcı: “Rahmet ve minnetle yâd ettik”

“Aybüke’ye Şiirler” kitabının yayın kurulu üyeleri Gündüz Aydın, Yusuf Akgül ve Ali Tuluk ile Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Gülçin Yurdakul Savaşaneril’in öncülüğünde; Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın da ev sahipliğini yaptığı Hasan Can Kültür Merkezi’nde şehit Aybüke öğretmen için düzenlenen anma gecesinde duygusal anlar yaşandı. Bu anlamlı gecede bulunmaktan ve ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Hasan Avcı “Bu akşam 4 yıl önce şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi rahmet ve minnetle yâd ettik. BAYŞAD ve Balıkesir Kent Konseyinin müşterek düzenlediği bu anlamlı programa katılan başta şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin kıymetli babası Sadık Yalçın’a, programımıza katılan herkese, programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, BAYŞAD'a ve Balıkesir Kent Konseyi üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın babasına çiçek takdimi yapıldı. BAYŞAD’lı öğretmen yazarlara teşekkür belgesi takdimi ile program, öğretmenlerin eserleri olan panolarının ziyareti ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.