Edremit’te dünyanın en güzel kanaryaları yarıştı

Pandemi nedeniyle 1 yıl ara verilen geleneksel Yorkshire ırkı güzellik yarışmasının bu yıl 5’incisi Edremit’te yapıldı.

Edremit Belediyesi ve Edremit Canary Clup ortaklığıyla düzenlenen dünyanın en büyük Yorkshire ırkına ait güzellik yarışmasına ilgi büyük oldu.

Ulusal çapta yapılan yarışmaya bin 200 Yorkshire ırkı kuş katıldı. Yorkshire ırkının standartlarına göre en güzel kuşlar olduğu belirlendi. 18 kategoride her dalın en iyi 7’si dereceye girdi. Daha sonra birinci ve ikinci olan kuşlar arasında bir yarışma yapılarak en iyi 7 kuş seçildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyon Başkanı Oğuz Özkaya’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Edremit Yorkshire Canary Club’e desteklerinden dolayı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a Tamer Acar ve Mehmet Ali Gürefeoğlu’da plaket takdim etti.

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