Bal hırsızları yakalandı

TURKOVAC için "son virajda bin kahraman" aranıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir binaya girip, 50 şişe bal, 10 litre Zeytin yağı ve 20 kilo kabuklu ceviz çakan hırsızların yakalandığı ve tutuklandıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler kameralara yakalanan hırsızları kısa sürede yakaladı. Kardeş oldukları tespit edilen A. D ve Y. D nin ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan makzemeleri bularak sahibine teslim etti. Şüpheli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve malzemelerini alan vatandaş Polise teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.