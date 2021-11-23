Ayvalık’ta trafik kazası ucuz atlatıldı: 2 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E87 kara yolunun Ayvalık Şehirler Arası Otogar kavşağında yağışlı hava ve kaygan zemin sebebiyle 10 AFB 212 ile 10 BVC 24 plakalı araçlar çarpıştı. İki özel otomobilin çarpışması sonucu her iki araç yol kenarındaki hendeğe uçtu. Kazada otomobil sürücüleri Bilal Öneş ile Meltem Nemli çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Meltem Nemli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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