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Edremit'te Yorkshire ırkı kanaryaların güzellik yarışması yapıldı 

DHA

Edremit'te Yorkshire ırkı kanaryaların güzellik yarışması yapıldı 


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde Yorkshire cinsi kanaryaların güzellik yarışması yapıldı. Yarışmaya 1300 kanaryanın katıldığını açıklayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit´te 30 kanarya üretim tesisi olduğunu söyledi. Başkan Arslan, "Buranın iklimi, hava şartları kanarya yetiştiriciliği için çok uygun. Her yıl kapasite artıyor" dedi.Edremit Belediyesi ve Edremit Kanarya Kulübü tarafından 5´inci Yorkshire cinsi kanarya ırk güzellik yarışması düzenlendi. Türkiye´nin çeşitli illerinden 1300 kanaryanın katıldığı yarışmada 20 kategoride dereceler verildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçede Yorkshire cinsi kanarya üretici sayısının 30´a yükseldiğini açıkladı. Kanaryaların, Kazdağları´nın iklimi sevdiğini söyleyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan; "Bu tür etkinlikler birçok insanın bölgemize gelmesini sağlıyor. Yurtiçi ve yurtdışından birçok katılım oluyor. Pandemi nedeniyle geçen sene düzenlenmeyen etkinlik bu sene de kontrollü şekilde yapılmasına karşın, bin 300 kanarya yarışmamıza katıldı. Yorkshire cinsi kanaryalar için en geniş katılımın olduğu yarışma Edremit´te düzenleniyor. Bu tür etkinliklerden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çünkü kentin kültürüne, kimliğine, tanıtımına önemli katkılar yapıyor; bir prestij sağlıyor bize. Edremit ilçesinde şuan 30 kanarya üretim tesisi var. Bizim burada Yorkshire kanarya üretiminde etkin olmamızın sebebi, buranın iklimi, hava şartları, doğası, coğrafyası kanarya yetiştirmeye çok uygun ve dolayısı Edremit giderek bu konuda gelişiyor. Kanarya üreticileri artıyor. Yani dünyanın en geniş katılımlı yarışması boşuna Edremit´te düzenlenmiyor" dedi.Edremit Yorkshire Kulüp Yöneticisi Mehmet Ali Gürefeoğlu, "Yarışmada 20 dalda birinciler içinde de en iyi kanarya ayrıca seçiliyor. Yorkshire cinsi kuş, duruş kuludur. Zamanında İngiltere´de üretilmiş ancak zamanla Türkiye´de geliştirilmiş bir tür. Duruşu, boyu, kafası, gagası, tüyünün kalitesi yönünden 100 puan üzerinden değerlendirmeye alıyoruz" dedi.FİYATI BİN İLE 30 BİN TL ARASINDAEdremit Kanarya Kulübü yöneticisi Tamer Acar da, 10 yaşından beri kanarya üretimini yaptığını söyledi. Acar, "15 yıldır profesyonel olarak kanarya üretimi yapıyorum. En son 2020 yılında Portekiz'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda iki dalda altın madalya kazandım. Türkiye, Yorkshire kanarya dalında şu anda dünyanın en iyisi. Edremit'te organize etmiş olduğumuz Yorkshire ırkı yarışmada dünyanın en büyük Yorkshire yarışması olarak ilan edildi. Son 3 yıldır da bizim rekorumuzu kimse kıramıyor. İngiltere, İtalya ve Fransa dahil bizim katılım sayımızı geçemedi. Tek beslenecek bir kuş değil. Ama tek olarak beslemek istenirse bin ile 30 bin TL arasında fiyatı değişiyor" dedi.TEK KADIN ÜRETİCİEdremit´te yaşayan ve tek kadın kanarya üreticisi olan Betül Işık; "3 yıldır kanarya yetiştirmeye başladım. Çalıştığım için çok ilgilenemiyordum. Pandemi döneminde istifa ettim ve bu işe yoğunlaştım. Bir yıl içinde 5 derece almak nasip oldu. Buradan bütün bayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Başarılamayacak bir konu değil. Vaktinizi değerlendirebilirsiniz. İstediğinizde başaramayacağınız bir şey yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir
2021-11-23 17:53:38

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