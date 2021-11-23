Vali Şıldak Edremit'te yatırımları inceledi

Balıkesir'in İlçelerine yaptığı ziyaretlerle yatırım ve projeleri yerinde gören Vali Şıldak, bugün de çeşitli inceleme ve toplantılar gerçekleştirmek üzere Edremit İlçesine gitti.

Vali Şıldak, Edremit İlçesindeki programı kapsamına ilk olarak yapımı tamamlanan Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Bilim yuvası kütüphanelerin eğitim için önemine değinen Şıldak, Halk Kütüphanesi'nin Edremit'e hayırlı olması temennisinde bulundu. İçişleri Bakanlığının sağladığı bütçeyle yapımı gerçekleştirilen Kütüphanenin donatım ve tefrişatının ise kısa süre içinde Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis ettiği ödenekle Valilik tarafından yapılacağını belirten Vali Şıldak Edremit’in modern bir kütüphaneye sahip olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İncelemelerine devam eden Vali Şıldak daha sonra yapımı devam eden Hükümet Konağı İnşaatı ile Cumhuriyet İlkokulu İnşaatı ve Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali Şıldak yapımı devam eden çalışmaların aşamaları bilgiler aldı.

Vali Hasan Şıldak, Hükümet Konağı inşaatının planlandığı şekilde ilerlediğini, çok sayıda kamu kuruluşunun bu binada hizmet verecek olmasının vatandaşlar ve kuruluşlar için büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi. İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi çalışmasının da altyapı hazırlıklarıyla devam edeceğini, bu alanın devreye girmesiyle İlçede tarımda yeni bir seçenek oluşacağını ve istihdam imkanı doğacağını belirtti.

Ayrıca Edremit İlçesinde yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemede bulunan Vali Şıldak'a Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost eşlik etti.

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