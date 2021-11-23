Balıkesir’de ev yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin İbrahimce Mahallesi 395. Sokak'ta bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.